أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن إيران لا تنتهك شروط خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن فرض العقوبات عليها بلا أساس.

وقال الرئيس الروسي خلال حواره السنوي مع المواطنين الروس عبر "الخط المباشر": "بالنسبة لإيران عموما، فهي تمتثل امتثالاً تاما للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية - المنظمة التي تراقب التكنولوجيا النووية. لم تنتهك (إيران في الاتفاق) شيئا"، مضيفا: "نحن نعتبر أن فرض أي عقوبات على إيران بلا أساس".

وأكد بوتين أن "النزاع العسكري الأمريكي الإيراني سيكون كارثة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط"، معربا عن أمله في عدم حدوث هذه الكارثة.

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وأضاف: "لا نعرف ذلك، ولا نريد ذلك بالطبع، لكن في الولايات المتحدة يقولون إنهم لا يستبعدون استخدام القوة المسلحة. أريد أن أقول: سيحدث ذلك كارثة في المنطقة على الأقل، لأنه سيؤدي إلى تصاعد العنف وزيادة عدد اللاجئين من المنطقة".

وتابع: "من الصعب للغاية حساب ما سيحدث في حال استخدام القوة العسكرية"، مذكّرا بأن "إيران بلد مسلم وأنه حتى في العالم الإسلامي معروف أن الإيرانيين قادرون على الذهاب إلى أقصى حد في حال لزم الأمر للدفاع عن بلادهم".

وأكد أنه ليس بوسع أحد التكهن بالحد الذي يمكن أن يصل إليه الإيرانيون، مشيرا إلى عدم رغبته في أن تجري الأمور وفقا لهذا السيناريو.

المصدر: وكالات