روسيا قلقة لاحتمال اندلاع حرب جديدة في الخليج

أعربت روسيا عن قلقها من احتمال اندلاع حرب جديدة في الخليج، وأسفت لغياب أي مؤشرات على تخلي واشنطن عن نهج المواجهة مع طهران، واستمرارها في لعبة استعراض العضلات في المنطقة.

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وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الخميس تعليقا على إرسال منظومة صواريخ باتريوت أمريكية وطائرات استطلاع مسيرة إلى الشرق الأوسط قائلا: "لا يبقى سوى أن نأسف لعدم وجود علامات على التخلي عن نهج المواجهة. الولايات المتحدة تستعرض عضلاتها، وتبدي عزمها الضغط على إيران، الدولة التي التزمت في السنوات الأخيرة بتنفيذ التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا تزال من الناحية الفنية ضمن هذا الاتفاق".

وأضاف: "نأمل ألا يؤدي إرسال قوات ومعدات إضافية إلى منطقة الخليج لإشعال شرارة تؤدي إلى نشوب الحرب".

وأشار ريابكوف إلى أن "زعزعة الاستقرار أمر خطير للغاية، وخاصة في هذه المنطقة، فيما لم يفت الأوان بعد، حيث يجب على جميع الذين يستهينون وبصورة غير مسؤولة بمثل هذه الخطوات، الكف عن ذلك والأخذ بالاعتبار التفكير السليم والحجج، التي تحتم المسؤولية على اللاعبين الدوليين، بمن فيهم روسيا".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية فوق محافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قالت أمس الأربعاء، إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أعلنت يوم الاثنين، تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".

وقالت متحدثة باسم البنتاغون: "الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".

المصدر: وكالات روسية