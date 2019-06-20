مكتب نتنياهو: اعتقال رجل أعمال أردني بتهمة التجسس لصالح إيران (صور)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل رجل أعمال أردني بتهمة التجسس لصالح إيران.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، على "تويتر": "اعتقل الشاباك رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط الذي دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية".

وأشار المتحدث إلى أن شعفوط "التقى ضباط المخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وكلف بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي الضفة الغربية كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران. اعتقاله أحبط هذه المؤامرة".

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اعتقل الشاباك رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط الذي دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية. إنه التقى ضباط المخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وأوعز به بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي يهودا والسامرة كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران. إعتقاله أحبط هذه المؤامرة. pic.twitter.com/6u7lcQV3aJ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

فيما نقلت مراسلتنا بيانا عن جهاز الأمن الإسرائيلي، قال فيه إن "العلاقة بين شعفوط والمخابرات الإيرانية بدأت في لبنان حيث التقى هناك بضابطين يتحدثان العربية يعملان في صفوف المخابرات الإيرانية عرفا نفسيهما بأنهما يدعيان أبو صادق وأبو جعفر".



وأشار إلى أن "شعفوط عقد خلال العامين 2018-2019 لقاءات أخرى معهما في سوريا ولبنان، حيث أوعز له خلالها بإقامة بنية تحتية تجارية في إسرائيل ستشكل غطاء لعمل استخباراتي إيراني مستقبلا".



وتابع: "لهذا الغرض أوعز لشعفوط بالنظر في فرص تجارية وبإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي القدس. وفي إطار عمله درس شعفوط الأوضاع على الأرض ثم بدأ يقيم خلال زياراته إلى إسرائيل علاقات مع شخصيات مختلفة من أجل الاستعانة بها لتنفيذ مهامه".



ولفت "الشاباك" إلى أن رجل الأعمال الأردني اقترح على ضباط المخابرات الإيرانيين إقامة مصنع في الأردن "سيوظف عمالا شيعة من أجل استخدامه كقاعدة لعمل استخباراتي إيراني ضد إسرائيل".

ووفقا للجهاز، فقد "أعرب ضباط المخابرات الإيرانيون عن استعدادهم لصرف أموال طائلة تقدر بنصف مليون دولار مبدئيا، من أجل تثبيت عمله، كما سلمته المخابرات الإيرانية جهاز اتصال مشفر استخدمه للاتصال بهم، وتلقى من خلاله المعلومات وحدد معهم لقاءاته".

وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رجل الأعمال الأردني، واتهم في إطارها بالتخابر مع تنظيم معاد وبالتآمر لإدخال أموال معادية إلى المنطقة.

المصدر: RT