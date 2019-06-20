 
مباشر

إيران: أجواؤنا خط أحمر وسنرد على أي معتد

أخبار العالم

إيران: أجواؤنا خط أحمر وسنرد على أي معتد
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0g3

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم الخميس، أن أجواء إيران خط أحمر وأن بلاده سترد بقوة على أي معتد.

إقرأ المزيد
مسؤول أمريكي: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ إيراني في الأجواء الدولية
مسؤول أمريكي: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ إيراني في الأجواء الدولية

وأوضح شمخاني في تصريح على هامش الاجتماع الأمني الدولي في روسيا اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية للقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري أسقطت  طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" فوق سواحل هرمزكان.

وشدد شمخاني على أن إيران أكدت مرارا أنها ستدافع بكل قوة عن أجوائها ومياهها الإقليمية، وأن أجواءها خط أحمر ولا فرق لديها لمن تتبع أي طائرة تخترق أجواءها.

المصدر: "فارس"           

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مواجهة عملية سطو في الولايات المتحدة