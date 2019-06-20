إيران: أجواؤنا خط أحمر وسنرد على أي معتد

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم الخميس، أن أجواء إيران خط أحمر وأن بلاده سترد بقوة على أي معتد.

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وأوضح شمخاني في تصريح على هامش الاجتماع الأمني الدولي في روسيا اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية للقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري أسقطت طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" فوق سواحل هرمزكان.



وشدد شمخاني على أن إيران أكدت مرارا أنها ستدافع بكل قوة عن أجوائها ومياهها الإقليمية، وأن أجواءها خط أحمر ولا فرق لديها لمن تتبع أي طائرة تخترق أجواءها.

المصدر: "فارس"