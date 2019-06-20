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مسؤول أمريكي: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ إيراني في الأجواء الدولية

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مسؤول أمريكي: إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ إيراني في الأجواء الدولية
Reuters Omar Sobhani
أرشيف - طائرة أمريكية بلا طيار
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أكد مسؤول أمريكي إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي بصاروخ أرض- جو إيراني، لكنه قال إن الطائرة كانت في الأجواء الدولية في مضيق هرمز.

وقال المسؤول لـ"لرويترز" أن الطائرة تابعة للبحرية الأمريكية وهي من طراز MQ-4C Triton.

وجاء هذا التأكيد بعد أن كان الجيش الأمريكي قد نفى اختراق أي طائرة تابعة له الأجواء الإيرانية، عقب إعلان طهران إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق البلاد فجر اليوم.

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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل أوربان إنه "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية صباح اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوبي إيران.

المصدر: "رويترز"

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