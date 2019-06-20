البنتاغون ينفي اختراق أي طائرة أمريكية أجواء إيران

نفى الجيش الأمريكي اختراق أي طائرة تابعة له الأجواء الإيرانية، وذلك بعد إعلان طهران إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق البلاد فجر اليوم.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل أوربان: "لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوبي إيران.

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وازداد مؤخرا التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في الخليج إثر الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات، وناقلتي نفط في خليج عمان مؤخرا.

واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.

المصدر: وكالات