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أنقرة تجدد استياءها إزاء الرد الأمريكي بشأن صفقة صواريخ أس-400 الروسية

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أنقرة تجدد استياءها إزاء الرد الأمريكي بشأن صفقة صواريخ أس-400 الروسية
Reuters Yuri Gripas
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، أهمية مواصلة الحوار، معربا عن استيائه من الأسلوب المستخدم في الرسالة الأمريكية بشأن صواريخ أس-400 الروسية.

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وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن آكار بعث برسالة جوابية إلى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، مجددا تأكيده استياء أنقرة من أسلوب الرسالة والمواقف الأمريكية التي لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين.

وأكد البيان "أهمية مواصلة الحوار على أساس الصداقة والاحترام المتبادل ومواصلة بذل الجهود لإيجاد حل مناسب للمشاكل".

وكان شاناهان، وجه رسالة لآكار حذره فيها، حسب تقارير إعلامية أمريكية، من استعداد الولايات المتحدة لوقف التعاون مع تركيا في مشروع مقاتلات "إف-35" واتخاذ سلسلة من الخطوات، اعتبارا من 31 يوليو المقبل، في حال إنجاز السلطات التركية صفقة "إس-400" مع روسيا، والتي تعارضها بشدة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقيادة الناتو.

في المقابل، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن تتراجع على الإطلاق عن امتلاك منظومة "إس-400"، تزامنا مع تأكيد الكرملين أن توريد منظومات "إس 400" إلى تركيا سيجري في يوليو المقبل وفق الخطة الموضوعة.

المصدر: وكالات

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