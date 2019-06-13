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طوكيو: شحنة ذات صلة باليابان على متن الناقلتين المستهدفتين في خليج عمان

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طوكيو: شحنة ذات صلة باليابان على متن الناقلتين المستهدفتين في خليج عمان
Reuters UAE Mission
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أعلنت وزارة التجارة اليابانية أن ناقلتي النفط المستهفتين اليوم الخميس في خليج عمان من قبل طرف مجهول تحملان على متنهما شحنة ذات صلة باليابان.

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وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع مفاوضات يجريها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مسعى لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بإجلاء 44 بحارا من متن الناقلتينFRONT ALTAIR وKOKUKA COURAGEOUS  اللتين تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي.

ووقع حادث اليوم بعد تعرض أربع سفن تجارية لأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وحمّلت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن تلك الحادثة.

المصدر: أسوشيتد برس

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