 
مباشر

وكالة إيرانية تنشر أولى الصور للناقلتين المستهدفتين وتحدد التبعية

أخبار العالم

وكالة إيرانية تنشر أولى الصور للناقلتين المستهدفتين وتحدد التبعية
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzbc

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن ناقلتي النفط المستهدفتين أحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم باناما.

إقرأ المزيد
مصادر عمانية تتحدث عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان
مصادر عمانية تتحدث عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان

ونشرت الوكالة صورا للناقلتين، مضيفة أن إحدى الناقلتين (FRONT ALTAIR) تتبع جزر مارشال والناقلة الأخرى (Kokuka Courageous) ترفع علم باناما.

وذكرت الوكالة أنه تجري الآن عملية إخلاء الناقليتين من الطواقم، وأن سفينة إنقاذ إيرانية توجهت نحو الناقلة (FRONT ALTAIR) التي تحترق في بحر عمان.

بدوره ذكر موقع "عصر إيران"، أن الهجوم تم على بعد ٣٠ كم من ميناء جاسك الإيراني جنوب البلاد، مضيفا أن إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال وأن إطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة.

من جهتها قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن سفينة كانت تنقل النفط  من السعودية إلى سنغافورة "تعرضت لأضرار نتيجة للهجوم المشتبه به" في بحر عمان.

وكالة إيرانية تنشر أولى الصور للناقلتين المستهدفتين وتحدد التبعية

وكالة إيرانية تنشر أولى الصور للناقلتين المستهدفتين وتحدد التبعية

وكالة إيرانية تنشر أولى الصور للناقلتين المستهدفتين وتحدد التبعية

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناقلتا نفط تتعرضان لهجوم في خليج عمان ورويترز تقول إنهما أصيبتا بطوربيد