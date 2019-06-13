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قفزة في أسعار النفط بعد أنباء استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان

مصادر عمانية تتحدث عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان

أخبار العالم العربي

مصادر عمانية تتحدث عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان
Reuters Hamad I Mohammed
صورة أرشيفية
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نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية عمانية أن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.

وبحسب وكالة "يونيوز" فإن مصادر محلية باكستانية تحدثت عن سماع دوي الانفجارات، وأن حاملتي نفط عملاقتين طلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.

وفي نفس السياق أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، أن هيئة السلامة البحرية البريطانية، أصدرت تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

المصدر: وكالات

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