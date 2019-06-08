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إصابة 10 أشخاص بحادث في مترو بوسطن الأمريكية

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إصابة 10 أشخاص بحادث في مترو بوسطن الأمريكية
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مترو مدينة بوسطن
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أفادت قناة CBS News التلفزيونية، بأن 10 أشخاص على الأقل، أصيبوا في حادث خروج قطار عن قضبان سكة الحديد، في مترو الأنفاق بمدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وذكرت القناة، أن الحادث وقع حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح السبت، بالتوقيت المحلي( 18:00 بتوقيت موسكو). وكان القطار ينقل خلال ذلك، 150 راكبا.

وأشارت القناة، إلى أن إصابات الضحايا لا تشكل تهديدا للحياتهم. وقالت إن الحادث، أسفر عن تأخير في حركة القطارات، وطُلب من السكان المحليين اختيار طرق نقل بديلة.

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وتحقق السلطات المحلية في أسباب الحادث.

وافتتح مترو الأنفاق في بوسطن، عام 1897، أي بعد 34 عاما من ظهوره في لندن، وقبل ظهوره في نيويورك بثلاث سنوات.

المصدر: نوفوستي

 

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