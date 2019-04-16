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محتجز الرهينة في مترو موسكو طالب بإرساله إلى المريخ

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محتجز الرهينة في مترو موسكو طالب بإرساله إلى المريخ
Sputnik Ramil Sitdikov
مترو "تيخنوبارك" في موسكو
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أقدم رجل على احتجاز امرأة كرهينة في مترو موسكو، اليوم الثلاثاء، في محطة "تيخنوبارك" في العاصمة الروسية.

ولاحظت موظفة المترو المناوبة في المحطة الرجل وهو يمشي في النفق المخصص للقطار وحاولت منعه، فأخرج الرجل مطرقة من جيبه واحتجز المرأة في الغرفة التي تعمل بها، وطلب استدعاء مدير مترو موسكو.

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وأثناء احتجاز المرأة، لم يطرح الرجل أي شروط سوى طلب استدعاء مدير المترو، وفي نفس الوقت رفض إطلاق سراحها. وحضر رجال الشرطة إلى مكان الحادث، ولم تسفر المحادثات التي أجروها معه عن أي نتيجة، فكسروا باب الغرفة وأفرجوا عن الرهينة واحتجزوا الرجل.

وبعد كشف هويته في قسم الشرطة، اتضح أنه، فاديم شيريميتيف، البالغ من العمر 45 عاما، وهو من سكان شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، ويعمل حارسا في أحد المتاجر الكبيرة بموسكو.

وقالت المرأة إنه تحدث إليها وقت اختطافها عن الربيع والفضاء. وبعد أن فشل في استدعاء مدير مترو الأنفاق، طالب بإرساله إلى المريخ.

وقال مصدر في شرطة موسكو إن سبب تصرفات الرجل الغريبة تعود إلى وفاة أحد أقربائه.

المصدر: فيستي. رو

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