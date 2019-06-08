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تظاهرة في البندقية الإيطالية ضد إبحار السفن الكبرى في خليجها

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تظاهرة في البندقية الإيطالية ضد إبحار السفن الكبرى في خليجها
Reuters MANUEL SILVESTRI
تظاهرات في البندقية ضد إبحار السفن الكبرى في خليج المدينة
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تظاهر الآلاف من مواطني مدينة البندقية الإيطالية للمطالبة بمنع مرور السفن الكبرى في خليج المدينة الشهير، وذلك بعد أسبوع من اصطدام سفينة سياحية كبيرة بقارب.

وسار المتظاهرون بعد الظهر في شوارع الوسط التاريخي للبندقية وهم يحملون لافتة كتب عليها: "أخرجوا السفن الكبرى من البحيرة".

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وأعلن رئيس بلدية "مارغيرا" التابعة للبندقية، أنه "يجب أن تخرج هذه السفن العملاقة من الخليج.. هي لا تتوافق مع النظام البيئي كما أنها تشكل خطرا على المدينة".

وانطلقت التظاهرة التي دعت إليها لجنة "لا للسفن الكبرى" من ميناء "زاتيري" الخشبي الواقع قبالة جزيرة جيوديكا، في مكان قريب من الحادث بين سفينة سياحية كان على متنها 3 آلاف شخص مع قارب سياحي بعد خروجها عن السيطرة عندما كانت تحاول الرسو، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة.

وأعاد الحادث الجدل حول المخاطر والأضرار، خصوصا البيئية، في الموقع وهشاشة نظامه البيئي أمام السفن العملاقة التي تبحر قريبا من الشاطئ، علما أن "البندقية" وخليجها مدرجان على لائحة التراث العالمي لـ "اليونيسكو".

ويقول المدافعون عن البيئة، إن "السفن الكبرى تساهم في تآكل أسس المدينة التي تغمرها المياه بشكل دوري".

المصدر: أ ف ب

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