شاهد... سفينة عملاقة تصطدم بمركب سياحي في البندقية

اصطدمت سفينة سياحية ضخمة تعرضت لعطل في محركها بمركب سياحي، في ميناء مدينة البندقية الإيطالية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح خفيفة.

ووقع الحادث الأحد الماضي على قناة جيوديكا وسط البندقية، حيث يدور جدل منذ فترة طويلة حول دخول سفن الرحلات البحرية في الممرات المائية الشهيرة في المدينة والمزدحمة بشكل متزايد. ودعا المعارضون إلى فرض حظر كامل على سفن الرحلات.

المصدر: RT