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ميركل وترامب يبحثان الوضع في ليبيا

أخبار العالم

ميركل وترامب يبحثان الوضع في ليبيا
Reuters CARLOS BARRIA
جانب من احتفال إنزال النورماندي
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بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في ليبيا وغرب إفريقيا، خلال لقاء جمعهما في بريطانيا، وفق ما أعلن عنه البيت الأبيض.

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وأعلنت المتحدة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب وميركل عقدا اجتماعا جانبيا لمدة 10 دقائق تقريبا، واتفقا على المضي قدما في المناقشات خلال قمة العشرين (G20)، التي ستعقد في اليابان هذا الشهر.

ويشارك ترامب والمستشارة الألمانية وعدد من الزعماء الأوروبيين، في الاحتفال بالذكرى الـ75 لإنزال النورماندي، الذي يقام اليوم الأربعاء، في مدينة بورتسموث، على الشاطئ الجنوبي لإنجلترا.

ويختتم ترامب زيارة رسمية إلى بريطانيا استمرت 3 أيام، التقى خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي ستنهي الجمعة المقبل مهامها الرسمية في رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة.

المصدر: "رويترز"

 

 

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