احتفالات "النورماندي".. ترامب يودع بريطانيا وماي تودع الحكم

يشارك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في احتفال على الشاطئ الجنوبي لإنجلترا لإحياء الذكرى الـ 75 لإنزال "النورماندي"، في آخر مرحلة من زيارته إلى بريطانيا التي دامت 3 أيام.

وينضم إلى ترامب والملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، في بورتسموث، كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، للمشاركة في الاحتفال بهذه الذكرى، إلى جانب 300 عنصر من المحاربين القدامى.

ومن المقرر أن يحضر أيضا رؤساء وزراء أستراليا وبلجيكا وتشيكيا ولكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا، بالإضافة إلى الرئيس اليوناني، ونائب رئيس الوزراء السلوفاكي والسفير الدنماركي ببريطانيا.

وفي إعلان مشترك بمناسبة ذكرى إنزال "النورماندي"، أكدت الدول المشاركة في الاحتفال، "مسؤوليتها المشتركة بمنع تكرار مآسي الحرب العالمية الثانية، معربة عن التزامها بحل الأزمات الدولية بالطرق السلمية".

ويشارك في الاحتفالات التي تتضمن عروضا سينمائية وموسيقية، 4 آلاف عسكري و26 طائرة عسكرية بريطانية و11 سفينة تابعة للبحرية البريطانية.

وفي البرنامج الرسمي للاحتفالات، قالت الملكة إليزابيث (93 عاماً) "أنا على ثقة بأن هذه الاحتفالات توفر فرصة لتكريم من قاموا بتضحيات هائلة لتحقيق الحرية لأوروبا. لا يجب أن ننساهم أبدا".

وستقرأ رئيسة الوزراء تيريزا ماي رسالة كتبها النقيب نورمان سكينر لزوجته غلاديس في 3 يونيو 1944، قبل يوم من مقتله، على أن تحضر بعدها حفل استقبال للمحاربين القدامى، ومأدبة غداء مع قادة العالم.

ومن المقرر أن تدعو إلى استمرار الوحدة الغربية في التصدي للتهديدات العالمية الحالية للأمن الدولي.

وتشكل احتفالات ذكرى إنزال "النورماندي"، آخر المهام الرسمية لتيريزا ماي قبل أن تتخلى عن رئاسة الحكومة ورئاسة حزب المحافظين يوم الجمعة، إذ ستبدأ المنافسة بعد هذه الاستقالة بين 11 مرشحا، يتولى الفائز بها رئاسة الوزراء في أواخر يوليو.

المصدر: "أ ف ب"