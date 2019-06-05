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خامنئي يمسك بسلاح أثناء إلقائه خطبة صلاة العيد (صور)

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خامنئي يمسك بسلاح أثناء إلقائه خطبة صلاة العيد (صور)
Reuters
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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ظهر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أثناء إلقائه خطبة صلاة عيد الفطر، اليوم الأربعاء ممسكا بقطعة سلاح، فيما أكدت وكالة "فارس" أن المرشد كان يحمل بندقية قنص روسية "دراغانوف".

كذلك أثناء خطابه أمس في الذكرى الثلاثين لوفاة آية الله الخميني تم نشر منظومات دفاعية صاروخية، حيث أعلنت قيادة الحرس الثوري الإيراني، أنه تم نشر أنظمة الدفاع الصاروخي HAWK حول طهران، أثناء كلمة المرشد.

خامنئي يمسك بسلاح أثناء إلقائه خطبة صلاة العيد (صور)
RT

خامنئي يمسك بسلاح أثناء إلقائه خطبة صلاة العيد (صور)
RT

المصدر: RT

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