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خامنئي: المقاومة حتى تستسلم إسرائيل للشعب الفلسطيني

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خامنئي: المقاومة حتى تستسلم إسرائيل للشعب الفلسطيني
Reuters Caren Firouz
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن "المقاومة بكافة أشكالها العسكرية والسياسية والثقافية ستسمر إلى أن تستسلم إسرائيل للشعب الفلسطيني".

وأوضح خامنئي خلال استقباله كبار المسؤولين وسفراء الدول الإسلامية، أن إيران "لا تقول إنها سترمي اليهود في البحر مثلما كان يقول بعض الحكام العرب السابقين"، مؤكدا أن "المقاومة بكافة أشكالها ستستمر إلى أن تستسلم إسرائيل للشعب الفلسطيني ثم يتم إجراء استفتاء بين الشعب الفلسطيني بما يضم المسلمين والمسيحيين واليهود في فلسطين، واللاجئين الفلسطينيين، ومن ثم يتم الاعتراف بالنتائج".

ودعا المرشد الأعلى الحكام العرب ألا "ينخدعوا بما تمليه عليهم السعودية، والعمل على ردع إسرائيل عن عدوانها في فلسطين".

وأضاف أن إيران "تقبلت ثمن الدفاع عن فلسطين، لذلك واجهنا الاستكبار العالمي، لكننا صمدنا وسوف نصمد".

المصدر: RT

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