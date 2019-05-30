 
مباشر
عاجل
السيسي: ينبغي العمل بكل الوسائل لردع مرتكبي الهجمات على المرافق النفطية بالسعودية والخليج

مادورو: حققنا تقدما إيجابيا في محادثات النرويج

أخبار العالم

مادورو: حققنا تقدما إيجابيا في محادثات النرويج
Reuters IVAN ALVARADO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx8t

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية مع المعارضة في النرويج.

وكتب مادورو في حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: "بعد أشهر من المفاوضات السرية للعودة إلى الحوار حققنا تقدما إيجابيا جدا في الطريق إلى السلام".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "نحن متفائلون لأننا نثق بالحوار والانسجام والسلام".

إقرأ المزيد
ترامب يأمل بنجاح المفاوضات الفنزويلية في النرويج
ترامب يأمل بنجاح المفاوضات الفنزويلية في النرويج

يذكر أن جولتين من المفاوضات غير المباشرة جرت بين السلطات الفنزويلية والمعارضة في العاصمة أوسلو بوساطة النرويج هذا الشهر.

وأكدت الخارجية النرويجية في ختام الجولة الأخيرة يوم الأربعاء أن الطرفين "أظهرا رغبة في التقدم باتجاه إيجاد حل تفاوضي" للأزمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

دعا المعتمرين بمكة لإنجاحها.. خطاب للسديس حول القمة العربية يثير جدلا