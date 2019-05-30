مادورو: حققنا تقدما إيجابيا في محادثات النرويج

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية مع المعارضة في النرويج.

وكتب مادورو في حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: "بعد أشهر من المفاوضات السرية للعودة إلى الحوار حققنا تقدما إيجابيا جدا في الطريق إلى السلام".

Noruega, #GoodNews! Luego de meses de conversaciones secretas para retomar el camino del diálogo, avanzamos de forma muy positiva por los caminos de la Paz. Estamos optimistas porque creemos en el diálogo, la armonía y la Paz. pic.twitter.com/Uh0sDv1W8n — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 30, 2019

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "نحن متفائلون لأننا نثق بالحوار والانسجام والسلام".

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يذكر أن جولتين من المفاوضات غير المباشرة جرت بين السلطات الفنزويلية والمعارضة في العاصمة أوسلو بوساطة النرويج هذا الشهر.

وأكدت الخارجية النرويجية في ختام الجولة الأخيرة يوم الأربعاء أن الطرفين "أظهرا رغبة في التقدم باتجاه إيجاد حل تفاوضي" للأزمة.

المصدر: RT