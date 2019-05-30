 
مباشر

ترامب يأمل بنجاح المفاوضات الفنزويلية في النرويج

أخبار العالم

ترامب يأمل بنجاح المفاوضات الفنزويلية في النرويج
Reuters JONATHAN ERNST
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx6t

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بأن يتمكن طرفا النزاع في فنزويلا من إيجاد حل أثناء المفاوضات بينهما في النرويج.

وقال ترامب تعليقا على المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة، اليوم الخميس: "أود أن يتمكنوا من تسوية قضاياهم. وحسبما أفهم، هناك مفاوضات كثيرة جارية"، مؤكدا "تأييده الكامل للشعب الفنزويلي".

وأضاف أن واشنطن تتابع التطورات في فنزويلا.

إقرأ المزيد
النرويج: طرفا الأزمة في فنزويلا يرغبان بحل سلمي
النرويج: طرفا الأزمة في فنزويلا يرغبان بحل سلمي

وجرت جولتان من المفاوضات غير المباشرة بين السلطات الفنزويلية والمعارضة في العاصمة أوسلو بوساطة النرويج.

وأكدت الخارجية النرويجية في ختام الجولة الأخيرة يوم الأربعاء أن الطرفين "أظهرا رغبة في التقدم باتجاه إيجاد حل تفاوضي" للأزمة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد أزمته مع سمية الخشاب.. فيديوهات متداولة للمطرب المصري أحمد سعد وهو يرفع الأذان ويتلو القرآن