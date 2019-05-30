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مصدر قضائي: منفذ تفجير ليون "تعهد بالولاء لداعش"

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مصدر قضائي: منفذ تفجير ليون
Reuters EMMANUEL FOUDROT
الأمن الفرنسي يبحث عن منفذي هجوم ليون
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قال مصدر قضائي فرنسي، اليوم الخميس، إن منفذ اعتداء مدينة ليون الأسبوع الماضي، اعترف خلال التحقيقات بأنه "تعهد بالولاء" لتنظيم داعش.

وأوقفت الشرطة الفرنسية، يوم الاثنين الماضي، محمد هشام م. (24 عاما)، جزائري، مع ثلاثة أشخاص آخرين على صلة بالتفجير.

وأكد مصدر مقرب من التحقيقات، أن هشام اعترف بأنه صنع الطرد المفخخ، ووضعه بعد ظهر الجمعة، 24 مايو الجاري، قرب ممر للمشاة في مدينة ليون الفرنسية، قبالة مخبز.

يذكر أن تفجير ليون خلف 13 مصابا، بينهم 8 نساء وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

المصدر: رويترز

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