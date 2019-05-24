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10 جرحى بتفجير في مدينة ليون الفرنسية

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10 جرحى بتفجير في مدينة ليون الفرنسية
إنفجار في شارع مشاة في مدينة ليون الفرنسية
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تسبب انفجار وقع بعد ظهر اليوم الجمعة، في مدينة ليون الفرنسية، بجرح 8 أشخاص اثنان منهم بحالة حرجة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.

تسبب تفجير وقع بعد ظهر اليوم الجمعة، وسط مدينة ليون الفرنسية، بجرح 10 أشخاص بينهم طفل، وفقما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.

ووقع التفجير في الساعة 17:30 بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، في شارع للمشاة، في ليون وسط فرنسا.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث بـ"الهجوم" الذي لم يؤد إلى سقوط قتلى.

 ورجح المدعي العام الفرنسي أن يكون التفجير ناتجا عن "طرد مفخخ".

وطالبت الشرطة الفرنسية، المواطنين عدم التجمهر في الأماكن العامة حفاظا على سلامتهم.

المصدر: رويترز

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