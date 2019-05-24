10 جرحى بتفجير في مدينة ليون الفرنسية

تسبب انفجار وقع بعد ظهر اليوم الجمعة، في مدينة ليون الفرنسية، بجرح 8 أشخاص اثنان منهم بحالة حرجة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.

تسبب تفجير وقع بعد ظهر اليوم الجمعة، وسط مدينة ليون الفرنسية، بجرح 10 أشخاص بينهم طفل، وفقما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية.

ووقع التفجير في الساعة 17:30 بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، في شارع للمشاة، في ليون وسط فرنسا.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث بـ"الهجوم" الذي لم يؤد إلى سقوط قتلى.

ورجح المدعي العام الفرنسي أن يكون التفجير ناتجا عن "طرد مفخخ".

#Update: Just in - Video of the scene at the "rue Victor-Hugo" street in the French city of #Lyon, of French police officers and fire fighters were responding from the Explosion, Leaving at least 6 people injured. #Francepic.twitter.com/oMpVUEO41y — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) May 24, 2019

وطالبت الشرطة الفرنسية، المواطنين عدم التجمهر في الأماكن العامة حفاظا على سلامتهم.

#Update: Just in - Pictures of the scene at the French city of #Lyon when a alleged Self improvised Explosive device exploded with screws nails and bolts, leaving 6 people injured. #Francepic.twitter.com/P8cBsgOoxY — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) May 24, 2019

المصدر: رويترز