لافروف: أكدنا لطوكيو قلقنا من نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في اليابان

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق موسكو حيال خطط واشنطن نشر الدرع الصاروخية في اليابان.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني، تارو كونو، اليوم الخميس في طوكيو، على ضرورة ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل جماعي، وبعيدا عن الأحلاف.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الياباني عن قلق طوكيو من الوجود العسكري الروسي في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل، معتبرا أن "ذلك غير مقبول من وجهة نظر قانونية".

وردا على ما ذكره وزير الخارجية الياباني بشأن قلق طوكيو من الوجود العسكري الروسي في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل، قال لافروف إن العسكريين الروس يمارسون مهاهم في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل، مؤكدا أن تلك الأراضي قانونيا هي أراض روسية.

المصدر: RT