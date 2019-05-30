لافروف: الدول الغربية تحاول إبطاء تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدول الغربية تحاول إبطاء تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.

إقرأ المزيد

وقال لافروف خلال اجتماع "2+2" (لوزيري خارجية ودفاع روسيا واليابان) في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس: "إننا نرى تراكم المشاكل في قطاع الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي العالم بأسره، بسبب الدول الغربية التي تحاول إبطاء أو حتى عكس العملية الموضوعية لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب".

كما أشار إلى الأخطار المتأتية من عملية تدمير واشنطن لنظام الإشراف على الأسلحة.

وأضاف: "تحمل عملية تدمير نظام الإشراف على الأسلحة، الهادفة إلى إزالة الحواجز للهيمنة العسكرية الشاملة في جميع أنحاء العالم، والتي أطلقتها واشنطن، أخطارا خاصة".

وشدد الوزير الروسي على أن العالم يشهد اليوم محاولة لاستبدال "مبدأ القانون الدولي الذي يؤكده ميثاق الأمم المتحدة، بأي قواعد يخترعها زملاؤنا الغربيون الذين يجعلون هذه القواعد تتفق مع مصالحهم".

المصدر: نوفوستي