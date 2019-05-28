بولندا تعتزم شراء 32 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 ايه"

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك، أن بلاده تعتزم شراء 32 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35 إيه"، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" لتحل محل مقاتلاتها من الحقبة السوفيتية.

وقال بلاشتاك: "اليوم أرسلنا طلبا للحصول على الأسعار لشركائنا الأمريكيين فيما يتعلق بشراء 32 طائرة إف-35 إيه مع خطة للترتيبات اللوجستية والتدريب".

وأضاف الوزير البولندي، في بيان بثه التلفزيون، أن "بولندا تحرز تقدما في إقناع الولايات المتحدة بزيادة وجودها العسكري على الأراضي البولندية".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الشهر الماضي، أن "الولايات المتحدة تعتزم توسيع نطاق مبيعاتها من مقاتلات إف-35 لخمس دول منها بولندا".

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بدورها، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في نوفمبر الماضي، إلى أن مبيعات الولايات المتحدة من السلاح للحكومات الأجنبية ارتفعت بنسبة 13 بالمئة إلى 192.3 مليار دولار في العام الماضي في 30 سبتمبر.

ويقدر سعر الطائرة من طراز "إف-35 إيه" بنحو 85 مليون دولار.

وبولندا من بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي أنفقت اثنين بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، كما وافقت وارسو في عام 2017 على زيادة إنفاقها الدفاعي تدريجيا من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الإنفاق السنوي سيتضاعف تقريبا إلى نحو 21 مليار دولار بحلول عام 2032.

المصدر: رويترز