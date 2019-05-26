هاواي.. العثور على معلمة يوغا فقدت في غابة منذ 17 يوما

عثر فريق إنقاذ في ولاية هاواي الأمريكية على معلمة يوغا وهي حية، بعد أن ضلت طريقها في الغابة مدة 17 يوما، بعدما فقدت عائلتها الأمل في العثور عليها.

وقد قصدت أماندا إيلر البالغة 35 عاما بسيارتها المحمية الطبيعية "ماكاواو" في جزيرة ماوي في الثامن من مايو، وأوقفت سيارتها وتركت هاتفها داخلها، وخرجت في نزهة سيرا في الغابة، لكنها ضلت طريقها عندما توغلت في الغابة ولم تتمكن من العودة لسيارتها.

وعثر فريق إنقاذ على أماندا إيلر يوم الجمعة الماضي على بعد كيلومترات من سيارتها.

وروت إيلر لفريق الإنقاذ أنها أمضت في مكان واحد قرابة يومين على أمل أن يعثر عليها أحد، وعندما لم تصادف أحدا، قررت البحث عن الطريق بنفسها.

وظلت على قيد الحياة بشرب مياه الينابيع وأكل التوت البري والفراش، وكسرت ساقها وعانت من حروق شمسية سببت لها التهابا بسبب العدوى. كما تبين لاحقا أنها خسرت 7 كيلو من وزنها خلال صراعها من أجل البقاء على قيد الحياة في الغابة.

ونقلت إيلر بطائرة مروحية إلى مستشفى، ويتوقع أن تتعافى بشكل كامل.

وكان أصدقاء إيلر وعائلتها أطلقوا حملة على "فيسبوك" بعنوان "اعثروا على أماندا" وعرضوا مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات عن مكانها.

وقالت إيلر إنها كانت تسمع أصوات مروحيات حلقت فوق الغابة، لكنها لم تلاحظها.

المصدر: وكالات