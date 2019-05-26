اليمين المتطرف يتقدم في انتخبات البرلمان الأوروبي بفرنسا

كشفت استطلاعات أجريت لدى خروج الناخبين الفرنسيين من مراكز الاقتراع، تصدر حزب "التجمع الوطني" (الجبهة الوطنية سابقا) اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة Ifop تقدم حزب لوبان بحصوله على 24% من أصوات الناخبين الفرنسيين، على حساب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي حل في المرتبة الثانية، ومن المتوقع، وفق نتائج الاستطلاع، أن ينال نحو 22.5% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في فرنسا 52%، وهي نسبة أعلى بكثير مما كان متوقعا. وللمقارنة، بلغت نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية الأوروبية السابقة في العام 2014، نحو 42% فقط.

وقد حصل "التجمع الوطني" في ذلك العام على 24.8% من الأصوات.

وستعلن وزارة الداخلية الفرنسية النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الأوروبية في وقت لاحق من اليوم الأحد.

يتبع..