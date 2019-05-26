زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية
ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول هي الإكوادور والبيرو وكولومبيا والبرازيل.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، إن مركز الزلزال يقع على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال البيرو وعلى عمق 105 كيلوا مترا.
وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة في عاصمة البيرو ليما استمرت نحو دقيقتين وعشر ثوان.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional Sentido en Colombia - Boletín Actualizado 1, 2019-05-26, 02:41 hora local. Magnitud 8.0, profundidad 115 km, Lagunas, Peru #NoticiaEnDesarrollo#Temblor#Sismo Más información: https://t.co/0uuw47gI8wpic.twitter.com/eymgUGlu4f— Servicio Geológico (@sgcol) ٢٦ مايو ٢٠١٩
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.
يتبع...