زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية

ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول هي الإكوادور والبيرو وكولومبيا والبرازيل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، إن مركز الزلزال يقع على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال البيرو وعلى عمق 105 كيلوا مترا.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة في عاصمة البيرو ليما استمرت نحو دقيقتين وعشر ثوان.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

يتبع...