تظاهرات في النيجر ضد القواعد العسكرية الأجنبية

تظاهر نحو ألف شخص في عاصمة النيجر نيامي ضد القواعد العسكرية الفرنسية والأمريكية في البلاد، والتي تتهم بعدم التحرك إزاء هجمات المتشددين الدموية.

وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة على وقع أنغام موسيقى محلية مهداة إلى الجيش النيجري، وسط هتافات، "عاشت النيجر، عاش الجيش النيجري"، ليتجمعوا عقب ذلك أمام مبنى البرلمان.

ولبى عدد كبير من الطلاب والتلاميذ دعوة نقابتهم "اتحاد الطلاب النيجريين"، مرددين هتافات "تسقط القواعد العسكرية الأجنبية"، "يسقط الجهاديون وبوكو حرام"، وكتبوا على لافتات "لا لتسليم سيادتنا الوطنية".

وقال نقيب الاتحاد الطلابي، أيدر القابيد: "لا نرى القيمة المضافة لوجود هذه القواعد العسكرية لأن بلدنا عرضة لهجمات يومية"، مؤكدا تمكن بلاده من صد الهجمات الإرهابية في حال كان هناك "تعاون صادق ودعم" من قبل الجيوش الأجنبية.

ودعا المسؤول الطلابي الحكومة إلى "تزويد قوات الجيش بوسائل كافية ومناسبة بغية ضمان أمن البلاد والسيادة الوطنية".

وتبنى تنظيم "داعش" في مايو هجوما في غرب النيجر قرب مالي، أدى إلى مقتل 28 جنديا، كما تبنى عملية اقتحام "غير ناجحة"، لسجن شديد الحراسة قرب العاصمة يضم عددا من أنصاره المعتقلين.

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وتبرر حكومة نيامي التي تواجه أيضا جماعة "بوكو حرام" النيجيرية في الجنوب، وجود القوات الفرنسية والأمريكية على أرضها بضرورة "تأمين الحدود" في مواجهة عمليات تسلل لجماعات متشددة قادمة من مالي.

وسمحت النيجر للولايات المتحدة بإنشاء قاعدة أمريكية كبيرة للطائرات المسيرة في مدينة أغاديز شمالي البلاد، قدرت كلفتها بنحو مئة مليون دولار، وتمنح للجيش الأمريكي منصة أمامية للمراقبة والرصد.

المصدر: أ ف ب