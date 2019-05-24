أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه وجه بتمرير صفقات لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات والأردن بقيمة 8.1 مليار دولار.

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وأوضح بومبيو أن السبب الرئيس الذي دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ قرار تمرير الصفقات التفافا على الكونغرس، هو ضرورة دعم حلفاء واشنطن "وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة دول المنطقة في حماية نفسها من إيران وردعها"، وفق بيان صدر عن الخارجية الأمريكية.

كما قال بومبيو في البيان: "قررت اليوم وفقا للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وأوعزت إلى وزارة الخارجية بإتمام العمل فورا على 22 صفقة غير مكتملة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات والسعودية بقيمة إجمالية حوالي 8.1 مليار دولار"، مشيرا إلى أن الأسلحة سيتم إرسالها لردع "العدوان الإيراني وتعزيز قدرات للدفاع الذاتي لدى شركاء بلاده.

وأوضح أن الإدارة تلجأ إلى تفعيل المادة 36 من القانون المذكور والتي تتيح توريد الأسلحة دون موافقة الكونغرس، قائلا إن التأخير في إرسال هذه الشحنة قد يتسبب بحدوث مشاكل تعيق التعاون بين الولايات المتحدة وشركائها الأساسيين في المجال الجوي "في وقت تشهد فيه المنطقة تقلبات إقليمية متزايدة".

وأضاف أن الأسلحة والمعدات المشمولة بالصفقات تحتوي على معدات تخص الطائرات والاستطلاع والرصد والمراقبة والذخائر وغيرها من اللوازم.

وشدد بومبيو على أن الخطوة إجراء استثنائي طارئ.

المصدر: RT