العراق يحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي

حث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، إيران على احترام الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى والذي أصبح على وشك الانهيار إثر انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وشدد الحكيم، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في العاصمة النرويجية أوسلو، حيث يشارك في مؤتمر لمكافحة العنف الجنسي، على أن خطة العمل الشاملة المشتركة المتفق عليها بين إيران ومجموعة 5+1 بشأن برنامج طهران النووي "اتفاق جيد"، وتابع: "نشجع الحكومة الإيرانية على أن تظل وفية للاتفاق وروحه".

وتطرق الوزير العراقي إلى التصعيد القائم في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران، وأشار إلى أنه لا يعتقد أن أحدا يريد أن يصل سعر برميل النفط في المستقبل القريب إلى مائتي دولار، قائلا: "آخر ما نحتاج إليه هو صراع جديد في المنطقة، ولدينا ما يكفي من الصراعات".

وأبدى العراق الذي يشكل ملتقى استثنائيا لمصالح الولايات المتحدة وإيران استعداده للتوسط بينهما للتخفيف من حدة التوتر القائم، ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بغداد يوم السبت قادما من باكستان.

المصدر: أ ف ب