وسائل إعلام تكشف عن لقاء بين ظريف وسيناتورة أمريكية

أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي بأن السيناتورة الديمقراطية المخضرمة ديان فاينستاين، التقت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في خضم التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن في الخليج.

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ونقل الموقع أمس الخميس عن مكتب فاينستاين أن السيناتورة الديمقراطية البالغة 85 عاما، وهي عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أقامت قبل بضعة أسابيع مأدبة عشاء على شرف الوزير الإيراني خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

وأشار المكتب إلى أن اللقاء عقد بالتنسيق مع الخارجية الأمريكية، وأنه اتصل مسبقا بالوزارة لإبلاغها عن اللقاء والحصول على معلومات محدثة حول العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبه، أكد الجانب الإيراني صحة الأنباء عن اللقاء، وصرح المتحدث باسم ممثلية طهران في الأمم المتحدة علي رضا ميريوسفي، بأن الاجتماع جاء "وفق السياق السابق في اللقاءات مع أعضاء الكونغرس".

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" أمس، وجه انتقادات شديدة اللهجة للسيناتورة، وجون كيري سلفه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، محذرا من خطورة أي خطوات خاصة تتخذ بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة.

وذكّر بومبيو بقانون لوغان الذي يمنع مواطني الولايات المتحدة من الاتصالات مع حكومات أجنبية منخرطة في خلافات مع واشنطن.

المصدر: وكالات