الكرملين: قيادة ماي للحكومة البريطانية جاءت في فترة صعبة من العلاقات الروسية البريطانية

اعتبر الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، أن رئاسة تيريزا ماي لحكومة بلادها، جاءت في فترة علاقات صعبة بين روسيا وبريطانيا.

وأكد بيسكوف، أن موسكو تتابع باهتمام كبير الأحداث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن روسيا مهتمة باتحاد أوروبي قوي ومستقر.

وأضاف أنه لا يستطيع في الوقت الحالي الحديث عن رد فعل الكرملين على استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، قائلا: "نحن نتابع باهتمام. أولا، وقبل كل شيء، لأن هذا يعود إلى حقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو شريكنا التجاري والاقتصادي الرئيسي. ولذا، وبالطبع فنحن مهتمون بشريك يمكن التنبؤ به ومستقر ومتطور".

ويأتي تصريح بيسكوف بعد إعلان رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الجمعة تنحيها عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين اعتبارا من الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لقرار الحزب الحاكم.

وكانت ماي، قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ستقدم اتفاقا جديدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيتضمن مادة للتصويت على إجراء استفتاء ثان لخروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد في أكتوبر، لكن وفي ظل انقسام البرلمان حول شروط الخروج يصبح من غير الواضح كيف ستترك لندن الاتحاد، أو ما إذا كانت ستفعل هذا أصلا.

المصدر: سبوتنيك