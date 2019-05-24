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الصين تشجب اتهام بومبيو لرئيس "هواوي" بالكذب

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الصين تشجب اتهام بومبيو لرئيس
Reuters
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نددت وزارة الخارجية الصينية، باتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" الصينية بالكذب، بصدد علاقات شركته بحكومة بكين.

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واعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ، أن بعض الساسة الأمريكيين يطلقون جميع أنواع الشائعات ولكنهم لا يقدمون أي أدلة عليها.

وقال بومبيو مؤخرا إن الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" رين زنغفاي يكذب بشأن علاقات شركته بحكومة بكين، وأعرب عن ثقته بأن تقطع المزيد من الشركات الأمريكية علاقاتها مع عملاق التكنولوجيا الصيني.

وصعّدت الولايات المتحدة حربها ضد شركة "هواوي" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت، في إطار حربها التجارية المفتوحة على الصين.

المصدر: "رويترز"

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