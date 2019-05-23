اتهم سناتور أمريكي إدارة دونالد ترامب بمحاولة استخدام الثغرات القانونية وتصاعد التوتر مع إيران لبيع قنابل للسعودية، رغم وقف الكونغرس هذه المبيعات حقنا لدماء المدنيين في اليمن.

وكتب السناتور كريس ميرفي على تويتر: "بلغني أن ترامب قد يستخدم ثغرة غامضة في قانون الحد من مبيعات الأسلحة لتدشين صفقة لبيع القنابل للسعودية بطريقة لا تسمح للكونغرس بالاعتراض... قد يحدث ذلك هذا الأسبوع".

وأوضح مورفي، العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في حديث إلى شبكة "سي إن إن" اليوم الخميس، أن قانون إدارة الأسلحة الساري في الولايات المتحدة يمنح للكونغرس الحق في رفض بيع السلاح إلى دولة أجنبية، غير أن ترامب قد يعلن أن هذه المبيعات تأتي ضمن إطار حالة الطوارئ، ما سيمنع الكونغرس من التصويت على عدم الموافقة، وستبرم الصفقة بصورة أوتوماتيكية.

وأكد السيناتور أن الإدارة الأمريكية قد تشرع في بيع هذه الذخيرة للسعودية قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشددا على أن "مراوغة الكونغرس" لإتمام هذه الصفقة "ستكون سوء استخدام للسطلة"، على حد تعبيره.

وصوتت مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين مؤخرا في محاولة فاشلة للتغلب على حق النقض الذي استخدمه ترامب في قرار كان سينهي دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب الأهلية المدمرة في اليمن.

المصدر: وكالات