 
مباشر

السلطات الفرنسية تبحث عن جزائري "متطرف"

أخبار العالم

السلطات الفرنسية تبحث عن جزائري
Reuters JS
السلطات الفرنسية تبحث عن جزائري "متطرف"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvg6

تبحث قوات الأمن الفرنسية منذ شهرين عن مواطن جزائري مدان بتهمة "الإشادة" بالإرهاب، بعد تمكنه من الهروب من إقامته الجبرية وانقطاع جميع الأخبار عنه.

إقرأ المزيد
الجزائر.. إحباط مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال الانتخابات
الجزائر.. إحباط مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال الانتخابات

وأورد موقع "فرانس بلو" اليوم أن المواطن الجزائري الذي يعيش في مدينة "فالانس" يملك سجلا "مقلقا" بعد مشاركته لصور أسلحة ومليشيات، إلى جانب منشورات يدعو فيها بـ "النصر لمجاهدي داعش"، كما اعترف بتواصله مع جهات بغرض تسليم طرود "تحتوي على مواد خطيرة".

وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت حكما في الـ 18 من مارس المنصرم بسجن المتهم الجزائري لمدة سنة مع منعه من دخول التراب الفرنسي لـ 10 سنوات، إلا أن السلطات القضائية قبلت طلبه في الطعن بالحكم، وتخفيفه إلى إقامة جبرية استغلها المتهم في الهروب.

المصدر: francebleu.fr

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا تعرف عن حرب الطائرات الإيرانية- السعودية؟