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كوريا الشمالية: الولايات المتحدة بلد عصابات لا يهتم على الإطلاق بالقوانين الدولية

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كوريا الشمالية: الولايات المتحدة بلد عصابات لا يهتم على الإطلاق بالقوانين الدولية
AP / Department of Justice
السفينة الكورية الشمالية التي احتجزتها الولايات المتحدة
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قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ طلبت من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التدخل في مسألة مصادرة الولايات المتحدة إحدى سفنها التجارية بشكل غير قانوني.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم السبت، عن سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة قوله في رسالة بعث بها إلى غوتيريش، يوم الجمعة، إن "هذا العمل الخاص بانتزاع الملكية يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة بلد عصابات فعلا، لا يهتم على الإطلاق بالقوانين الدولية".

وطلبت كوريا في الرسالة أيضا من غوتيريش اتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت سيادة كوريا الشمالية وخرقت مواثيق الأمم المتحدة.

وأكدت بيونغ يانغ أن مصادرة السفينة تمثل خرقا لروح القمة (التي عقدها الزعيم الكوري والرئيس الأمريكي) وطالبت بإعادتها دون تأخير.

ويأتي احتجاج بيونغ يانغ للأمم المتحدة وسط توترات متزايدة منذ انهيار ثاني اجتماع قمة عقد في هانوي، في فبراير، بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي استهدف نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

المصدر: رويترز

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