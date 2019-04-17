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رصد أنشطة داخل موقع نووي في كوريا الشمالية

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رصد أنشطة داخل موقع نووي في كوريا الشمالية
AFP HO / GeoEye Satellite Image
(صورة أرشيفية)
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قال خبراء أمريكيون إن أنشطة رصدت في الموقع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، ما قد يعني أن بيونغ يانغ قد تكون بصدد إعادة معالجة مواد مشعة لتحويلها إلى وقود قنبلة.

وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية لموقع يونغبيون النووي في الـ 12 أبريل أظهرت خمس قاطرات قرب منشأة تخصيب اليورانيوم ومختبر الكيمياء الإشعاعية.

وأضاف المركز ومقره واشنطن أن "هذه القاطرات مخصصة على ما يبدو لنقل مواد مشعة أو لإعادة معالجتها".

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ورجح المركز أن "تكون الأنشطة الحالية تتعلق بمواد إما قبل أو بعد عملية إعادة معالجتها".

وتأتي المؤشرات المحتملة عن أنشطة إعادة معالجة جديدة الأسبوع الماضي، بعد فشل القمة التي عقدت في فبراير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

المصدر: أ ف ب

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