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كيم يزور وحدة عسكرية لأول مرة منذ أشهر

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كيم يزور وحدة عسكرية لأول مرة منذ أشهر
Reuters
كيم جونغ اون خلال مناورات عسكرية - ارشيف
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قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة مفاجئة إلى وحدة تابعة للقوات الجوية لتفقد تدريبات الطيران هناك.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، إن كيم جونغ أون أوعز للطيارين بتنفيذ تدريبات قتالية جوية صعبة ومعقدة، خلال زيارته يوم الثلاثاء إلى الوحدة 1017 من قوات الجو والدفاع الجوي، التابعة للجيش الشعبي.

وذكرت الوكالة أن الزعيم كيم، شدد على أهمية إجراء مثل هذا التفتيش المفاجئ، للتحقق من مدى الاستعداد القتالي، وذلك لأن الهجمات الجوية تشن أيضا بشكل مفاجئ وبدون إشعار مسبق، وعلى القوات الجوية والدفاع الجوي أن تكون مستعدة دائما.

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وأعرب كيم عن رضاه عن الاستعداد الممتاز الذي لمسه لدى الوحدة، للقيام بأي مهمة قتالية بغض النظر عن الظروف والمناخ.

ولاحظ المراقبون، أن هذه الزيارة كانت أول نشاط عسكري علني للزعيم الكوري الشمالي بعد أن أشرف على "اختبار سلاح تكتيكي مطور حديثا" في نوفمبر الماضي.

المصدر: يونهاب

 

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