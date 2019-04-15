كوريا الشمالية تحيي ذكرى ميلاد شمس الأمّة

تحتفل كوريا الشمالية اليوم بحلول الذكرى الـ107 لميلاد مؤسسها كيم إيل سونغ (شمس الأمة).

وتشهد بيونغ يانغ والمدن الأخرى منذ الصباح فعاليات احتفالية مختلفة حيث تم تزيين شوارعها بالأعلام الوطنية واللافتات التي تشيد بجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

Tributes and pledges as North Korea marks Kim Il Sung's birthday https://t.co/VpNcqTxSbZpic.twitter.com/Vb0LxLm6wg — CNA (@ChannelNewsAsia) 15 апреля 2019 г.

وقالت قناة Channel NewsAsia السنغافورية، إن السكان يحملون الزهور إلى النصب التذكاري في جبل مانسود، حيث يرقد القائد المؤسس كيم إيل سونغ ونجله الراحل كيم جونغ إيل، ويتجمعون في طابور طويل قرب مجمع الأضرحة المذكور.

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واليوم ستشهد المدن الكورية الشمالية بشكل تقليدي معارض للورود يتم خلالها عرض نوع خاص من زهور السحلبية التي تم اصطفاؤها خصيصا في إندونيسيا.

وفي الأيام الأخيرة الماضية، شهدت كوريا الشمالية سلسلة من الفعاليات الثقافية والرياضية بهذه المناسبة، ففي 7 أبريل، تم تنظيم ماراثون جماهيري في بيونغ يانغ شارك فيه أكثر من ألف أجنبي من 40 دولة.

وشهدت العاصمة كذلك، تنظيم معرض للطوابع المخصصة لذكرى كيم إيل سونغ وصدرت في فترات مختلفة من تاريخ البلاد.

وفي مساء اليوم، من المتوقع كذلك تنظيم عرض بالأضواء والشهب النارية سيزين أجواء بيونغ يانغ والمدن الكبرى في كوريا الشمالية.

المصدر: إنترفاكس