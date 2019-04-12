تغييرات بكوريا الشمالية تطال الرئيس الفخري ورئيس الوزراء ولا تشمل "القائد الأعلى المحترم كيم"

اختارت كوريا الشمالية خلال جلسة عقدها مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) يوم الخميس رئيسا فخريا جديدا ورئيس وزراء جديد للبلاد، لكن "القائد الأعلى المحترم كيم جونغ-أون" احتفظ بمنصبه.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه تم تعيين تشوي ريونغ هاي، رئيسا للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، خلفا لكيم يونغ نام الذي شغل هذا المنصب منذ 1998.

وهكذا يكون قد تم استبدال رئيس الدولة الفخري كيم يونغ-نام، بتشوي ريونغ-هيه نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم.

كما انتخب تشوي في منصب النائب الأول لمجلس شؤون الدولة والذي تم تشكيله حديثا، ليرسخ مكانته كرجل ثان في كوريا الشمالية في الأمر الواقع.

كما تم استبدال رئيس الوزراء الحالي بارك بونغ-جو، بـ كيم جيه-ريونغ، كبير أعضاء حزب العمال الحاكم الذي أصبح عضوا في دائرة الشؤون السياسية للحزب، بكيم جيه-ريونغ رئيسا جديدا للوزراء بالإجماع.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة بأن الزعيم كيم جونغ-أون انتخب مجددا رئيسا لمجلس شؤون الدولة في الجلسة الأولى للدورة الـ14 لمجلس الشعب الأعلى المنعقدة يوم أمس الخميس.

وصرحت الإذاعة بأنه "تم انتخاب القائد الأعلى المحترم كيم جونغ-أون رئيسا لمجلس شؤون الدولة في الجلسة الأولى للدورة الـ14 لمجلس الشعب الأعلى".

وتم تعيين المسؤولين عن المفاوضات مع الولايات المتحدة من أعضاء المجلس الجديد، وبينهم كيم يونغ-تشول نائب اللجنة المركزية للحزب، ووزير الخارجية لي يونغ-هو، ونائبته تشوي سون-هوي.

أما بالنسبة للدبلوماسية المخضرمة تشوي فيعتبر ذلك أول انضمام لها لعضوية مجلس شؤون الدولة.

المصدر: يونهاب