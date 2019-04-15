أكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن وفد الحركة المشارك في المحادثات مع مسؤولين أمريكيين وممثلين أفغان في قطر بشأن مستقبل البلاد سيضم نساء لأول مرة.

وقال مجاهد، عبر الهاتف: "ستكون هناك نساء ضمن أعضاء وفد طالبان في اجتماع الدوحة بقطر.. ليس لهؤلاء النساء صلة قرابة بكبار أعضاء طالبان.. هن مواطنات أفغانيات من داخل البلاد وخارجها، وهن من أنصار نضال الإمارة الإسلامية وجزء منه".

وسيعقد الاجتماع في الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل المقبل، ويمثل الأحدث ضمن سلسلة محادثات بين طالبان ومسؤولين أمريكيين، ومن المتوقع أن يضم الوفد 150 شخصا من الساسة ورموز المجتمع المدني في أفغانستان.

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من جهتها، قالت عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، جين شاهين، إن "وجود النساء ضمن وفد طالبان ضروري لمستقبل الدعم الدولي لهذا البلد".

وأضافت: "أعتقد أنه إذا كان لدى مسؤولي طالبان أي اهتمام بالحصول على دعم دولي، فإن من مصلحتهم الاعتراف بأهمية وجود المرأة وحقوق الإنسان ضمن أي تسوية قد تبرم".

وبالنسبة لحركة طالبان التي تشتهر بموقفها المحافظ بشكل صارم تجاه حقوق النساء، فإن الأمر يمثل خطوة نحو معالجة مطالب بتمثيل النساء في المحادثات الرامية لإنهاء حرب أفغانستان المستمرة منذ أكثر من 17 عاما.

المصدر: رويترز