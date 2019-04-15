إيران تعتقل داعشية حاولت دخول أراضيها من تركيا

ضبط جهاز الأمن الحدودي الإيراني، امرأة داعشية حاولت الدخول إلى إيران عبر منفذ بازركان بمحافظة أذربيجان الحدودية مع تركيا شمال غربي البلاد.

وذكر الموقع الإعلامي لجهاز الأمن الداخلي الإيراني في بيان، أنه "تم اليوم الاثنين وفي ظل يقظة شرطة جوازات السفر في حدود منفذ بازركان، اعتقال امرأة عضو في تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولتها الدخول إلى البلاد".

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وشدد الجهاز أن "شرطة جوازات السفر بيقظتها وسيطرتها الأمنية، تراقب بدقة عبور الأفراد من المنافذ الحدودية ولن تسمح لعناصر الجماعات الإرهابية والتابعين لهم بالتسلل إلى الأراضي الإيرانية".

المصدر: فارس