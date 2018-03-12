إحباط عملية إرهابية انتحارية بسيارة مفخخة في إيران

أحبط حرس الثورة الإسلامية الإيراني أمس الأحد هجوما إرهابيا على مركز حدودي جنوب شرق البلاد.

وأفاد موقع "Sepahnews" الإخباري الإيراني بأن "مجموعة من الإرهابيين حاولت مساء أمس الأحد القيام بعملية إرهابية انتحارية بسيارة مفخخة بالقرب من أحد مراكز الحدود الإيرانية في منطقة سراوان".

وأضاف أن قوات الأمن نجحت في منع الهجوم وقتل اثنين من المهاجمين وتدمير السيارة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا