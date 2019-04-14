الإكوادور تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية بعد تسليم أسانج للندن

أعلنت الإكوادور التي سلّمت الصحفي الأسترالي جوليان أسانج للشرطة البريطانية الخميس الماضي، أنها تعرضت السبت لهجمات إلكترونية لم تؤثر على مواقعها الحكومية.

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وقالت وزيرة داخلية الإكوادور ماريا باولا رومو: "نجحنا في اعتراض رسالة إلكترونية لإحدى المؤسسات وقرصنة صفحة إحدى البلديات".

وأضافت: "رغم شنّ هذه الهجمات في الأيام الأخيرة، لم يتعرض أي موقع للحكومة أو القطاع الخاص للاختراق".

واحتلت صورة أسانج لحظة اعتقاله في سفارة الإكوادور في لندن، صفحة موقع بلدية لامانا وسط الإكوادور لبضع ساعات أمس السبت.

المصدر: أ ف ب