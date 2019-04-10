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نيبينزيا: جلسة مجلس الأمن جزء من الهجوم المباشر ضد كاراكاس

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اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، حول الوضع الإنساني في فنزويلا، جزءا من الهجوم على هذا البلد من قبل واشنطن.

وفي كلمته أثناء الجلسة التي عقدها المجلس، بطلب من الولايات المتحدة، وصفه الدبلوماسي الروسي بـ"الحدث الجديد من الهجوم المباشر الموجه ضد كاراكاس والفنزويليين العاديين".

يتبع..

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