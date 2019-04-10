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بينس في مجلس الأمن: أعددنا مشروع قرار يعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

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بينس في مجلس الأمن: أعددنا مشروع قرار يعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا
Reuters BRENDAN MCDERMID
نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة الفنزويلية (10 أبريل 2019)
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أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الولايات المتحدة أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، رئيسا لفنزويلا.

وقال بينس، في كلمة ألقاها خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الفنزويلية انعقدت اليوم الأربعاء بدعوة من الولايات المتحدة: "حان الوقت لتعترف الأمم المتحدة بالرئيس الانتقالي خوان غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا ولتمنح  مقعدا في هذا الهيكل لمن يمثله".

وفي غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إن من غير المرجح أن تحصل الولايات المتحدة على دعم كاف لتمرير مثل هذا الإجراء.

المصدر: RT + رويترز

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