رئيس كازاخستان: انتخابات رئاسية مبكرة في 9 يونيو القادم

أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري في البلاد يوم 9 يونيو القادم.

وقال الرئيس توكايف في رسالته المتلفزة للأمة: "وفقا لدستور البلاد اتخذت قرارا حول إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان في 9 يونيو القادم".

وأشار إلى أن إجراء "الانتخابات الرئاسية المبكرة أمر ضروري تماما"، متعهدا بأنها ستكون "نزيهة ومفتوحة وعادلة".

وشدد على أن سبب إجراء هذه الانتخابات يعود إلى "ضرورة رفع كل الغموض" في هذه المرحلة التاريخية الهامة و"تأكيد الاستقرار واستمرارية سياسية الرئيس الكازاخستاني الأول، نور سلطان نزاربايف".

وذكر توكايف أنه اتخذ قراره هذا بعد مناقشته مع نزاربايف ورؤساء كلا غرفتي برلمان البلاد ورئيس الوزراء وزعماء الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن "انتقال السلطة العليا في البلاد تم في وضع هادئ".

وفي السياق نفسه أفاد موقع "Tengrinews.kz" عن داريغا نزاربايفا، رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني وابنة الرئيس السابق عدم نيتها الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقل الموقع عن ساوليا مصطفايفا، مساعدة رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني: "لا، لا تنوي الترشح".

المصدر: تاس + إنترفاكس