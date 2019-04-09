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بوتين: روسيا بصدد اعتماد استراتيجية لتطوير القطب الشمالي حتى عام 2035

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تخطط لاعتماد استراتيجية جديدة لتطوير الجزء الروسي من القطب الشمالي حتى عام 2035.

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وقال بوتين أثناء كلمة ألقاها في المنتدى القطبي الدولي الخامس المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، اليوم الثلاثاء: "ننوي العام الجاري إعداد واعتماد استراتيجية جديدة لتطوير الجزء الروسي من القطب الشمالي حتى عام 2035. ويجب أن توحد هذه الاستراتيجية فعاليات مشاريعنا الوطنية وبرامج الدولة والخطط الاستثمارية للشركات التي تقوم بتطوير البنية التحتية وبرامج تطوير الأقاليم والمدن القطبية".

وشكر بوتين ضيوف المنتدى "لاستعدادهم للشراكة وإدراكهم للمسؤولية العامة عن مستقبل وتنمية القطب الشمالي  المستقر والراسخ".

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كما دعا الشركاء الأجانب إلى التعاون في بناء السفن والاتصالات والأمن والتعدين في القطب الشمالي.

وأفاد بأن إحدى المهام الأولية لرئاسة روسيا في المجلس القطبي عام 2021 تضم "تحريك التكنولوجيات البيئية في كل المجالات بما فيها الصناعة والنقل والطاقة".

وتابع: "ننفذ مشاريعنا في القطب الشمالي على أساس أحدث المقاييس البيئية بالذات"، مشيرا إلى أن القطب الشمالي يحصل على أكثر من 10% من مجمل الاستثمارات في روسيا".

هذا وعبر عن اعتقاده بأن أهمية القطب الشمالي في الاقتصاد الروسي ستتزايد.

المصدر: تاس

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