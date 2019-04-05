أوروبا تدعو لوقف التصعيد في ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قلقه إزاء التطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا، محذرا أطراف النزاع المسلح في هذا البلد من خطورة تصعيد الوضع.

وفي موجز صحفي في بروكسل، قالت مايا كوسيانتشيتش، الناطقة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني: "تقلقنا جدا التطورات العسكرية في ليبيا وهذه الخطابات والتصعيد الذي من شأنه أن يقود إلى مواجهة قد تخرج عن نطاق السيطرة".

وأضافت: "نحث جميع الأطراف على الشروع في خفض التصعيد والامتناع عن أي استفزازات، كما أننا لم نكف أبدا عن القول إنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية".

وذكرت كوسيانتشيتش بأن موغيريني، شاركت في اجتماع رباعي حول ليبيا عقد يوم 30 مارس، في تونس، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد.

لندن وبرلين وروما تؤكد قلقها إزاء زحف قوات حفتر نحو العاصمة الليبية

واليوم الجمعة أيضا، أبدت دول أوروبية عدة، قلقها إزاء التصعيد الأخير في ليبيا على خلفية تقدم القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، نحو العاصمة طرابلس.

Reuters Stephane Mahe

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن تقدم قوات شرق ليبيا ("الجيش الوطني الليبي") بقيادة خليفة حفتر صوب العاصمة طرابلس يبعث على القلق البالغ.

وقال هانت، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند: "نتابع الوضع في ليبيا عن كثب وبكثير من القلق ونسعى لزيادة التأثير الأوروبي والبريطاني إلى أقصى حد".

وأكد الوزيران أن زحف حفتر نحو العاصمة سيكون موضع نقاش بين وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى - G7.

من جهتها، أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها الشديد تجاه التصعيد الأخير في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى خفض التوتر. وفي موجز صحفي، جدد المتحدث باسم الحكومة الفدرالية، شتيفن زايبرت، موقف برلين القائل إن الأزمة الليبية لا حل عسكريا لها، وأعرب عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص إلى الشأن الليبي، غسان سلامة، لوقف التصعيد.

وأضاف أن ألمانيا تحث "المسؤولين على وقف العمليات العسكرية والامتناع عن الخطابات التي من شأنها أن تتسبب في تصعيد التوتر".

أما إيطاليا فأوردت مصادر في وزارة داخليتها، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق. وذكرت المصادر أن سالفيني طرح أيضا موضوع التطورات الأخيرة في ليبيا أثناء اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، انعقد في باريس اليوم، داعيا الشركاء إلى بذل كل الجهود الممكنة لتسوية الوضع في ليبيا وإعادته إلى استقراره.

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وأفاد مصدر في الداخلية الإيطالية بأن سالفيني بحث هذا الموضوع أثناء لقاء ثنائي جمعه في باريس مع نظيره الفرنسي، كريستوف كاستانير، مضيفا: "هناك إجماع على ضرورة وقف الزحف العسكري (لقوات "الجيش الوطني الليبي") ومنع إراقة الدماء".

كما أعرب كل من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الذي استنكر الأعمال العسكرية التي "لا يمكن أن تسهم في الخروج من الأزمة"، ووزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، أعربا أيضا عن قلقهما من الوضع الراهن في ليبيا.

ويوم الخميس، أعطى القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، أمرا ببدء تقدم قواته نحو العاصمة طرابلس (مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا)، من أجل تحريرها من قبضة "المليشيات الإرهابية"، حسبما قال.

من جهته، أمر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، القوات التابعة لحكومة الوفاق بالبقاء على أهبة الاستعداد الكامل، معطيا السماح باستخدام الطيران الحربي التابع لحكومته لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس.

المصدر: وكالات